Катерина Шпица рассказала о конфликте с женщиной из-за столика в аэропорту

Актриса Катерина Шпица рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о конфликтной ситуации в аэропорту.

Рейс актрисы задержали, и она решила скоротать время в бизнес-зале. Ей удалось найти место по соседству с женщиной, которая заняла несколько стульев своими вещами. В определенный момент женщине показалось, что Шпица заступила на территорию ее стола. Она недовольным тоном попросила актрису не ходить в этом месте. В ответ на это Шпица улыбнулась и заверила, что пройдет в неположенном месте всего раз.

«Вернувшись, я прошла к своему месту с другой стороны и не без доли любопытства и провокации поставила термос и положила крышку от него на краешек столика, «принадлежавшего» соседке, чтобы положить внутрь чайный пакетик, на «частную» территорию при этом не ходила», — отметила артистка.

На этом конфликтную ситуацию удалось закрыть, но Шпица выразила сожаление из-за того, что у нее не было с собой еды.

«Я жалела, что у меня нет с собой вареной курицы и яиц, чтобы разложиться на законном основании на том столе. И жаль было, что никто не попросил освободить место напротив дамы от ее сумок и вещей из-за нехватки мест. На удивление, вокруг было битком, но к нам никто так и не подсел», — резюмировала она.

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