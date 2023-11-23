«Зачем надо было позорить?»: Дайнеко рассказала об обиде на Караулову

Певица Виктория Дайнеко в интервью Яне Чуриковой вспомнила, как Юлианна Караулова подставила ее на шоу «Фабрика звезд».

«Я помню момент, когда откровенно обиделась на Юлианну Караулову. Тогда был какой-то беспорядок в ванной, а мы были в процессе уборки. Юлианна берет лифчик, встает в центр гостиной, размахивает им вот так вот и говорит: «Чей лифчик?» — рассказала Дайнеко.

Исполнительница рассказала, что в тот момент решила промолчать и подождать, пока все забудут про лифчик, чтобы потом его убрать. Однако Караулова продолжала упорствовать, пытаясь выяснить, кто оставил свое нижнее белье. Дайнеко призналась, что в тот момент ей было очень неловко из-за этой ситуации.

«Он, конечно, был очень красивый, но мне было так неудобно! Зачем надо было позорить на весь дом, на всю страну! Потом это забылось. Но у меня остался осадочек, который я помню по сей день», — высказалась певица.

Ранее Виктория Дайнеко раскритиковала пение Бузовой и Вали Карнавал.