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«Зачем надо было позорить?»: Дайнеко рассказала об обиде на Караулову

Певица Виктория Дайнеко рассказала об обиде на Караулову из-за лифчика

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victoriadaineko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Виктория Дайнеко в интервью Яне Чуриковой вспомнила, как Юлианна Караулова подставила ее на шоу «Фабрика звезд».

«Я помню момент, когда откровенно обиделась на Юлианну Караулову. Тогда был какой-то беспорядок в ванной, а мы были в процессе уборки. Юлианна берет лифчик, встает в центр гостиной, размахивает им вот так вот и говорит: «Чей лифчик?» — рассказала Дайнеко.

Исполнительница рассказала, что в тот момент решила промолчать и подождать, пока все забудут про лифчик, чтобы потом его убрать. Однако Караулова продолжала упорствовать, пытаясь выяснить, кто оставил свое нижнее белье. Дайнеко призналась, что в тот момент ей было очень неловко из-за этой ситуации.

«Он, конечно, был очень красивый, но мне было так неудобно! Зачем надо было позорить на весь дом, на всю страну! Потом это забылось. Но у меня остался осадочек, который я помню по сей день», — высказалась певица.

Ранее Виктория Дайнеко раскритиковала пение Бузовой и Вали Карнавал.

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