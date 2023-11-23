Ксения Бородина рассказала, кому из «Дома-2» может доверить свои переживания

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравила с днем рождения свою подругу, бывшую участницу «Дома-2» Наталью Варвину.

«Моя дорогая, не передать словами, как ты мне дорога. Спасибо, что ты такой друг уже спустя много, много лет, кому я могу доверить все свои переживания, и знаю, что ты меня в любом случае поддержишь. Обожаю тебя! Расцветай с каждым годом все сильнее, я тебя очень люблю!» — написала Бородина.

Она поблагодарила Варвину за то, что та до сих пор является таким другом, которому можно доверить переживания. Бородина убеждена, что Варвина поддержит ее в любой ситуации. Она призналась, что очень ждет подругу в Москве.

В конце ноября Бородина признавалась, что с любовью относится к журналистке Ксении Собчак. В сентябре между звездами произошел скандал после того, как Собчак опубликовала видео, в котором предстала в непривычном для себя наряде — рваных джинсах и облегающей черной майке с вырезами. Бородина заявила, что у коллеги был «крутой концептуальный стиль». Она прокомментировала наряд словами «какая муха тебя укусила?».

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