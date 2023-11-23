Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ксения Бородина рассказала, кому из «Дома-2» может доверить свои переживания

Телеведущая Ксения Бородина поблагодарила экс-участницу «Дома-2» Варвину за поддержку

close
100%
ТНТ

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравила с днем рождения свою подругу, бывшую участницу «Дома-2» Наталью Варвину.

«Моя дорогая, не передать словами, как ты мне дорога. Спасибо, что ты такой друг уже спустя много, много лет, кому я могу доверить все свои переживания, и знаю, что ты меня в любом случае поддержишь. Обожаю тебя! Расцветай с каждым годом все сильнее, я тебя очень люблю!» — написала Бородина.

Она поблагодарила Варвину за то, что та до сих пор является таким другом, которому можно доверить переживания. Бородина убеждена, что Варвина поддержит ее в любой ситуации. Она призналась, что очень ждет подругу в Москве.

В конце ноября Бородина признавалась, что с любовью относится к журналистке Ксении Собчак. В сентябре между звездами произошел скандал после того, как Собчак опубликовала видео, в котором предстала в непривычном для себя наряде — рваных джинсах и облегающей черной майке с вырезами. Бородина заявила, что у коллеги был «крутой концептуальный стиль». Она прокомментировала наряд словами «какая муха тебя укусила?».

Ранее Ляйсан Утяшева высмеяла слухи о флирте с другими мужчинами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий