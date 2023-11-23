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Михаил Ефремов запретил Охлобыстину публично поздравлять его с юбилеем

Актер Охлобыстин: Ефремов запретил публично поздравлять его с юбилеем

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Валерий Левитин/РИА Новости

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с aif.ru, что коллега Михаил Ефремов запретил ему публично поздравлять его с юбилеем.

Охлобыстин рассказал, что очень хотел поздравить Ефремова с 60-летием, но тот не разрешил ему это открыто делать. По словам актера, коллега боится, что такое поведение может повлиять на его условно-досрочное освобождение.

«Он старается… Молимся. Мы никак не можем на это повлиять. К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже. Он работает, как вол», — рассказал актер.

Охлобыстин назвал Ефремова совестливым человеком.

«Кто с ним работал, знают, он всем помогал. Его все любили. Кстати, о падении... Выпить он всегда любил, но это никак не мешало работе. А как только он связался с демонами, которые делали «Гражданин и поэт», все и случилось. Его окружение сделало все для того, чтобы он упал», — заявил артист.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее пранкер Сорян нашел пропавшую экс-супругу Михаила Ефремова.

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