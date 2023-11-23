Стас Садальский о Максиме Галкине: «Глубоко глупый человек»

Шоумен Станислав Садальский считает, что певица Алла Пугачева уехала из России из-за супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Его слова передает aif.ru.

«Пугачева — раба любви. Она последовала за мужем», — считает заслуженный артист РСФСР.

Садальский также назвал Галкина «глубоко глупым человеком», отметив, что юмористу лучше «сидеть и молчать», находясь в эмиграции.

С началом спецоперации России на Украине Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми уехали из России в Израиль. Шоумен регулярно на своих концертах шутит о России, а также поет на украинском и русском языках. Осенью 2023 года после начала военных действий на территории Израиля в СМИ появились сообщения о том, что Галкин и Пугачева переехали на Кипр.

Недавно Садальский назвал бздуном актера Пашутина из-за критики Пугачевой. Он подчеркнул, что не испытывает уважения к звездам, которые сейчас «пинают» исполнительницу, и назвал их действия подлостью.

«Саша Пашутин всегда был бздун. Он никогда ни слова против власти не сказал. А Пугачеву сегодня критиковать можно — это же безопасно», — возмутился артист.

Ранее сообщалось, что уехавший из России Анатолий Белый переписал российскую недвижимость на жену.