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Стас Садальский о Максиме Галкине: «Глубоко глупый человек»

Шоумен Садальский назвал Пугачеву рабой любви, последовавшей за глупым Максимом

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Станислав Садальский считает, что певица Алла Пугачева уехала из России из-за супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Его слова передает aif.ru.

«Пугачева — раба любви. Она последовала за мужем», — считает заслуженный артист РСФСР.

Садальский также назвал Галкина «глубоко глупым человеком», отметив, что юмористу лучше «сидеть и молчать», находясь в эмиграции.

С началом спецоперации России на Украине Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми уехали из России в Израиль. Шоумен регулярно на своих концертах шутит о России, а также поет на украинском и русском языках. Осенью 2023 года после начала военных действий на территории Израиля в СМИ появились сообщения о том, что Галкин и Пугачева переехали на Кипр.

Недавно Садальский назвал бздуном актера Пашутина из-за критики Пугачевой. Он подчеркнул, что не испытывает уважения к звездам, которые сейчас «пинают» исполнительницу, и назвал их действия подлостью.

«Саша Пашутин всегда был бздун. Он никогда ни слова против власти не сказал. А Пугачеву сегодня критиковать можно — это же безопасно», — возмутился артист.

Ранее сообщалось, что уехавший из России Анатолий Белый переписал российскую недвижимость на жену.

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