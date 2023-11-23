Сын 90-летнего режиссера Митты опроверг данные о его тяжелом состоянии

Сын Александра Митты Евгений не подтвердил в беседе с «Газетой.Ru» ухудшение состояния режиссера. Он заверил, что с его отцом все в порядке.

«Нет, нет, все нормально у него», — сказал Митта-младший.

В четверг, 23 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у госпитализированного 90-летнего Александра Митты резко ухудшилось самочувствие. По данным канала, у Митты нарушено сознание и рассеяно внимание, врачи говорят об отрицательной динамике его самочувствия. Кроме того, уточнил источник издания в медицинских кругах, из-за лежачего положения у режиссера увеличивается количество свободной жидкости в левом легком.

13 ноября у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. За день до этого врачи диагностировали у режиссера пневмонию. 18 ноября Митту перевели из реанимации в палату неврологического отделения.

Ранее продюсер Бари Алибасов заявил, что ему не требуется операция из-за опухоли.