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SHAMAN ответил на вызов певца Шарлота

SHAMAN ответил на вызов сжегшего российский паспорт певца Шарлота

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Пресс-служба «Главного Новогоднего Концерта»

Перед концертом в Петербурге, в честь своего дня рождения 22 ноября, SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) встретился с журналистами и ответил на несколько вопросов. Об этом пишет StartHit.

Один из вопросов был о вызове на музыкальную дуэль блогера Эдуарда Шарлота, который сжег свой паспорт РФ. Шутливо отвечая на вопрос, SHAMAN сказал, что по русской православной традиции о мертвых либо хорошо, либо ничего.

В конце мая Шарлот в третий за полтора года раз заявил, что умер. Он обвинил в своей «гибели» властей России.

Ранее сообщалось о предложении Шарлота провести музыкальную дуэль с SHAMANом, в которой были бы задействованы игра на музыкальном инструменте, сочинение композиций и испытание вокального диапазона голоса.

Также певец признался, что ему было приятно узнать, что блогер Даня Милохин исполняет его песню «Я русский», находясь в Дубае. Блогер записал свое выступление в прямом эфире, перепутав одну из самых известных песен Ярослава Дронова с гимном России.

Шарлот в свою очередь исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.

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