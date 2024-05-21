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На Западе признали уникальность российского истребителя Су-57

Newsweek: истребитель Су-57 превосходит американский F-16

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский истребитель Су-57 превосходит F-16, который Запад обещает поставить Украине. Об этом пишет Newsweek.

«Усовершенствованные возможности низкой радиолокационной заметности Су-57 бросают серьезный вызов», — уточнили в публикации.

Военные аналитики издания обратили внимание, что российский истребитель может летать на сверхзвуковой крейсерской скорости и синхронизироваться с наземными радарами, что дает ему колоссальное преимущество над американским F-16.

В середине мая стало известно, что Россия стала чаще использовать истребитель пятого поколения Су-57 для ударов по Украине. По данным портала Defence Blog, за последние 30 дней российские вооруженные силы выпустили более шести крылатых ракет с этих военных бортов. Истребители взлетают с авиабазы близ Ахтубинска в Астраханской области. В полете Су-57 обычно сопровождаются двумя истребителями Су-35.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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