На Западе признали уникальность российского истребителя Су-57

Российский истребитель Су-57 превосходит F-16, который Запад обещает поставить Украине. Об этом пишет Newsweek.

«Усовершенствованные возможности низкой радиолокационной заметности Су-57 бросают серьезный вызов», — уточнили в публикации.

Военные аналитики издания обратили внимание, что российский истребитель может летать на сверхзвуковой крейсерской скорости и синхронизироваться с наземными радарами, что дает ему колоссальное преимущество над американским F-16.

В середине мая стало известно, что Россия стала чаще использовать истребитель пятого поколения Су-57 для ударов по Украине. По данным портала Defence Blog, за последние 30 дней российские вооруженные силы выпустили более шести крылатых ракет с этих военных бортов. Истребители взлетают с авиабазы близ Ахтубинска в Астраханской области. В полете Су-57 обычно сопровождаются двумя истребителями Су-35.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).