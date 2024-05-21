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Победитель шоу «Вызов» стал участником проекта «Выжить в Дубае»

Певец Квитатиани примет участие в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

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ТНТ

Борец и певец, победитель шоу «Вызов» Торнике Квитатиани стал участником проекта «Выжить в Дубае. Возвращение». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.

В «Вызове» со звездами и молодыми учеными Квитатиани выиграл 10 миллионов в паре с физиком-ядерщиком Екатериной Щегловой, а в шоу «Новые звезды в Африке» выбыл на неожиданно ранней стадии.

«У меня осталось чувство недосказанности после Африки, где я вылетел слишком рано, поэтому этот вызов я принял сразу. Но перед поездкой в Дубай я сделал выводы из своих ошибок: понял, что не нужно быть слишком самоуверенным, нужно потихоньку идти вперед», — поделился размышлениями он.

Участниками нового сезона реалити также станет звездная пара — Саша Стоун и Надя Сысоева. Всего в реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» принимают участие 14 участников — семь из звездной команды и семь из народной. Они будут проходить испытания, по результатам которых одни отправятся выживать в пустыню, а другие — в роскошный отель.

Двое финалистов сразятся за главный приз — 10 миллионов рублей.

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