Японца арестовали после того, как он ударил свою жену банановой кожурой по голове

В Японии арестовали 59-летнего мужчину, ударившего свою 62-летнюю жену банановой кожурой, пишет издание Mothership.

Как сообщают СМИ, женщина сама позвонила в полицейский участок и сообщила, что муж избил ее банановой кожурой. Японка добавила, что супруг находится в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляет ее. Прибывшие на место происшествия офицеры допросили мужчину, и тот признался в содеянном.

Задержанный объяснил, что конфликт произошел по вине соседа. Тот припарковал свой автомобиль на участке супругов, поэтому мужчина хотел с ним поговорить, но жена его всячески останавливала. Кроме того, японец поссорился и с полицейскими, назвав сложившуюся ситуацию сугубо семейным делом.

Офицеры добавили, что ведут расследование инцидента, а мужчина будет привлечен к ответственности за нападение и домашнее насилие.

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