Цзю объяснил, почему судьи отдали победу Усику в бою с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в интервью «Матч ТВ» заявил, что исход поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе был предрешен необходимостью заработать как можно больше денег.

По его словам, рефери боя отдали победу украинскому спортсмену ради того, чтобы в ближайшее время можно было бы организовать реванш.

«В октябре реванш? Ради этого, наверное, и сделали так, чтобы Усик выиграл. Не знаю, какие у Фьюри шансы на победу. Это чисто финансовый бой», — заявил Цзю.

Поединок, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая, продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Костя Цзю объяснил, почему Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику.