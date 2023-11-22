Певца Шарлота арестовали на 13 суток

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Эдуарда Шарлота за мелкое хулиганство. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Исполнитель нарушил ч.1 ст.20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В суде отметили, что музыкант выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, кричал и не реагировал на замечания. Суд посчитал, что тем самым Шарлот нарушал общественный порядок и спокойствие граждан. Его арестовали на 13 суток.

В конца июня 2023 года певец Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали и в наручниках доставили в отделение.

На Шарлота составили протоколы о дискредитации армии, порче паспорта и мелком хулиганстве. Сам Шарлот на допросе объяснил свое поведение «помешательством на ложной информации» и пообещал, что «больше так не будет».

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