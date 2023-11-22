Запашный заявил, что не нужно запрещать Пугачевой выступать за свои деньги

Дрессировщик Аскольд Запашный заявил в беседе с изданием «Абзац», что Алле Пугачевой не стоит запрещать концерты за ее собственные деньги.

Запашный считает, что уехавшие за границу звезды, а также знаменитости, высказавшиеся против специальной военной операции на Украине, не должны получать финансовую поддержку от государства. По его мнению, власть в первую очередь должна информировать публику о позиции артистов, чтобы общество для себя приняло решение, ходить на их концерты или нет.

«Если она (Пугачева) пользуется государственным ресурсом, однозначно должно быть прописано, что для людей, которые выступают против официальной позиции властей, (не предусмотрено) никаких государственных грантов, поддержки, предоставления помещений государственных», — заявил дрессировщик.

Запашный отметил, что проводить дополнительные действия в отношения Пугачевой нет необходимости, так как она не совершала преступления.

«Это просто, грубо говоря, формирование позиции. То есть она сторонник той точки зрения, имеет на это право. Она яркий либерал, она считает, что все хорошее — на Западе. Ну и дай бог ей дорогу. Просто не давать возможность здесь ей пользоваться ресурсом, а дальше просто информировать», — заявил Запашный.

Ранее Юрий Лоза назвал Пугачеву пенсионеркой и призвал дать ей доживать спокойно.