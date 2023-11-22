«Я больше так не буду»: Шарлот объяснил, зачем сжег паспорт РФ на камеру

Певец Шарлот на допросе у полицейских после возвращения в Россию заявил, что сжег паспорт из-за «ошибочного помешательства». Видео опубликовано в Telegram-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

По мнению музыканта, он попал на допрос из-за «осечки в понимании происходящего». Шарлот объяснил, что сжег российский паспорт из-за ошибочного помешательства на ложной информации. Затем певец раскаялся в содеянном и заверил, что подобный перформанс больше не повторится.

«Я больше так не буду», — улыбнулся Шарлот.

В ночь на 22 ноября певец Шарлот прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали и в наручниках доставили в отделение. Кадры сопровождения певца полицейскими опубликовал Telegram-канал Shot.

Эдуарду Шарлоту в России грозит до пяти лет лишения свободы. В конце июня он опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином страны. До этого в одном из своих видеороликов Шарлот критиковал российскую власть — пел песню про президента и рвал его портрет.

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