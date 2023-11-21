Стало известно, за сколько Дава купил квартиру в центре Москвы

Блогер Дава купил себе квартиру рядом с «Москва-Сити» не менее чем за 130 миллионов рублей. Об этом в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» заявила эксперт в области недвижимости Елена Земцова.

«Цена на квартиру с видом на Москва-Сити зависит в первую очередь от уровня дома. Если брать новостройки, квартира «в бетоне», как правило, идет от застройщика. Площадь квартиры ориентировочно 120-170 м2. Вилка цен от застройщика здесь будет от 48-65 миллионов рублей в бизнес-классе, а в премиум-классе 130-200 миллионов», — сказала Земцова.

Недавно блогер хвастался тем, что купил себе квартиру в центре Москвы с панорамными окнами на «Москву-Сити». По задумке Давы, в апартаментах должно быть не менее четырех комнат: он упоминал две детские спальни и гардеробную для супруги. По данным канала, речь идет о не менее чем четырехкомнатной квартире.

Ранее Бузова ответила на слухи о воссоединении с Давой.