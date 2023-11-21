Денис Клявер рассказал о будущем группы «Чай вдвоем» после возвращения на сцену

Певец Денис Клявер в разговоре с news.ru заявил, что группа «Чай вдвоем» будет давать гастроли после воссоединения.

«Конечно, у каждого свой сольный путь успешный, но это лишний раз доказывает, что все, что было сделано до этого, тоже оставило какой-то теплый след. Предыдущий «граммофон» «Чай вдвоем» получил за песню «Белое платье» в 2010 году. Я очень раз нашему возвращению в этом году», — отметил Клявер.

Он добавил, что коллектив планирует гастролировать в 2024 году. По словам Клявера, для фанатов воссоединение группы после 11 лет уже должно стать приятным удивлением.

Участники поп-дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин в начале 2023 года воссоединялись на церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall, тогда они исполнили новую песню «Нежная». Позднее Клявер раскрыл, почему распался «Чай вдвоем».

По словам музыканта, в тот период он и коллега Стас Костюшкин оказалась заложниками одного жанра несмотря на кардинально разные характеры. По словам певца, тогда Костюшкин был эксцентричным артистом, а он — брутальным и романтичным.

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