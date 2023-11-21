Николас Холт сыграет главного антагониста в новом фильме про Супермена

Режиссер Джеймс Ганн выбрал актера Николаса Холта на роль главного антагониста в фильме «Супермен: Наследие». Об этом изданию Deadline рассказали осведомленные источники.

По словам инсайдеров, после окончания забастовки сценаристов и актеров режиссер пришел к выводу, что именно Холт должен стать злодеем Лексом Лютором в предстоящем фильме.

Премьера фильма «Супермен: Наследие» запланирована на 11 июля 2025 года. Джеймс Ганн заявлял, что уже готовится к съемкам. По его словам, костюмы, дизайн локаций и многое другое для съемок картины уже готовы. Также полностью написан сценарий будущего фильма.

Роль культового супергероя сыграет Дэвид Коренсвет, а его возлюбленную, репортера Лоис Лейн, — Рэйчел Броснахан. Также сообщалось, что актер Энтони Кэрриган, получивший премию «Эмми» за второстепенную роль в шоу HBO «Барри», сыграет супергероя Метаморфо (он же — Рекс Мейсон).

Ранее Universal начала работу над новым фильмом о Джейсоне Борне.