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Наталья Рудова призналась, что встречалась с двумя мужчинами сразу

Актриса Рудова рассказала, что в юности встречалась с двумя парнями одновременно

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Рудова призналась, что во время студенчества встречалась с двумя молодыми мужчинами сразу. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам 40-летней Рудовой, этот опыт у нее был в театральном институте.

«Реально два парня нравились просто. Один про одного знал, другой про другого не знал. Нет, было все очень невинно, но было классно… Никто не узнал. Я еще партизанка такая серьезная», — посмеялась звезда.

Наталья Рудова не замужем. В разные годы ей приписывали связь с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко и наследником главы компании «РЕСО-Гарантия» Сергеем Саркисовым-младшим, который на 16 лет моложе актрисы.

До этого певица Анна Семенович рассказала о своем тайном возлюбленном.

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