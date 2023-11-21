Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Группа «Мураками» даст концерт в Москве

Группа «Мураками» привезет в Москву концерт «Ворвались в твой хит-парад»

close
100%
murakamiband/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Группа «Мураками» 3 декабря даст концерт в Москве в клубе «1930 Moscow». Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Организаторы выступления обещают, что в рамках программы «Ворвались в твой хит-парад» коллектив представит и свои хиты, и премьеры.

«Каждый их концерт — это большое откровение, где правит музыка и человечность, любовь и гитарные рифы, юмор и смех. Группа «Мураками» постоянно удивляет поклонников смешением жанров, удивительно тонкой лирикой и внезапными коллаборациями», — рассказали организаторы.

Группа «Мураками» была образована в Казани в 2004 году, выпустила более 20 клипов и лирик-видео, 11 полноформатных альбомов. Сейчас коллектив готовится к большому юбилейному туру, приуроченному к 20-летию группы.

Накануне певица Тейлор Свифт сломала каблук на концерте в Бразилии. Когда каблук туфли Christian Louboutin сломался, певица сама оторвала его и бросила в толпу. Одна из поклонниц, поймавшая артефакт, теперь планирует выставить его на аукцион.

Ранее Люся Чеботина обрушилась с критикой на фанатов, осудивших ее за шубу из рыси.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий