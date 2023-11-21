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Бородина об отношениях с Собчак: «мы как старшая и младшая сестра»

Телеведущая Бородина призналась, что с любовью относится к журналистке Собчак

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РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина относится с любовью и пониманием к журналистке Ксении Собчак. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

По словам Бородиной, вживую они не виделись уже очень долгое время.

«А так в принципе мы как старшая и младшая сестра на протяжении уже более 20 лет. Есть моменты, когда мы любим друг друга, когда не любим друг друга. Есть какие-то вопросы друг к другу. Но мы не перестаем оставаться родными друг другу людьми. Я к Ксении отношусь всегда с большой любовью и пониманием», — отметила телеведущая.

В сентябре между звездами произошел скандал после того, как Собчак опубликовала видео, в котором предстала в непривычном для себя наряде — рваных джинсах и облегающей черной майке с вырезами. Бородина заявила, что у коллеги был «крутой концептуальный стиль». Она прокомментировала наряд словами «какая муха тебя укусила?». В ответ журналистка попросила экс-ведущую не давать непрошенных советов.

В конце октября вышел эпизод передачи «Шоу Воли», в котором Бородина попросила Собчак не обижаться на нее. Она уточнила, что после ее комментария «пошел поток грязи» с обеих сторон, и они «до сих пор не могут остановиться».

Ранее стилист Бородиной рассказал о ее уникальном таланте.

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