Юрий Лоза о Пугачевой: «Что вы к ней привязались? Она давно на пенсии»

Композитор и певец Юрий Лоза назвал артистку Аллу Пугачеву пенсионеркой и призвал перестать освещать каждый ее шаг. Его слова передает aif.ru.

«Уехала и уехала! Что вы к ней привязались так? Дайте ей спокойно доживать. Она давно на пенсии. Что вы привязались к пенсионеру? Уехала-приехала, сходила туда, сюда... Что здесь интересного?! Человек уже много лет не выступает», — возмутился Лоза.

Недавно Лоза высказался об отъезде шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) фразой: «Баба с возу — кобыле легче».

2 ноября стало известно, что Пугачева вернулась в Россию. После возвращения на родину певица приехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь, однако вскоре исполнительница покинула дом и направилась в сторону Санкт-Петербурга: 3 ноября принадлежащий ей Rolls Royce был замечен в Твери.

Позднее появилась информация, что певица вернулась в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с ее детьми Лизой и Гарри. При этом, по данным Shot, Пугачева могла приехать в Россию для записи новой песни.

5 ноября сообщалось, что Пугачева покинула Россию. Недавно артистку заметили выходящей из монастыря на Кипре.

Ранее сообщалось, что суд принял к производству иск Крида против Мизулиной.