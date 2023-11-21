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Рэпера A$AP Rocky будут судить за стрельбу в человека

A$AP Rocky обвинили в вооруженном нападении на другого рэпера

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Allison Dinner/Reuters

Рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Ателастон Майерс) будут судить за стрельбу в человека, заседание суда назначено на 8 января. Об этом сообщает TMZ.

Артиста обвинили в нападении на другого рэпера — A$AP Relli. В руки правоохранителей попала видеозапись, из которой можно заключить, что Rocky держал оружие во время потасовки с Relli.

Кроме того, в суде продемонстрировали видео, в котором слышны два выстрела. Relli утверждает, что рэпер попал ему в руку и приставлял пистолет к животу.

При этом, несмотря на то, что на место стрельбы прибыло семеро полицейских, они не нашли ни оружия, ни гильз.

В июне певица Рианна спровоцировала слухи о тайной свадьбе с A$AP Rocky. Артисты намекнули, что узаконили свои отношения во время фестиваля «Каннские львы». Майерс назвал певицу своей женой. В августе 2023 года певица родила рэперу второго ребенка. A$AP Rocky заявил, что дети стали их с Рианной лучшим творением.

Ранее старый трек Кати Лель попал в мировые чарты из-за TikTok.

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