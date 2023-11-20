«Кобыле легче»: Лоза об отъезде Галкина*

Композитор и исполнитель Юрий Лоза высказался об отъезде шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в Израиль. Его цитирует aif.ru.

«Знаете, есть такая русская пословица: баба с возу — кобыле легче. Все! Уехал и уехал», — заявил он.

Автор песни «Плот» уточнил, что не будет обсуждать поведение Максима Галкина.

«Мне вообще не интересно, что думает и говорит этот израильтянин. Галкин переехал в Израиль. Другой человек в Китае живет. И что, про каждого я буду сейчас говорить что ли?!» — поделился размышлениями Лоза.

С началом спецоперации России на Украине Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и двумя детьми уехали из России в Израиль. Шоумен регулярно на своих концертах шутит о России, а также поет на украинском и русском языках. Осенью 2023 года после начала военных действий на территории Израиля в СМИ появились сообщения о том, что Галкин и Пугачева переехали на Кипр.

Накануне стало известно о возможных финансовых трудностях Аллы Пугачевой.

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