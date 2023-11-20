Актеру Сергею Чиркову грозят арест и штраф за пьяный скандал в Обнинске

Актеру Сергею Чиркову грозит 15 суток ареста и штраф до 10 тысяч рублей за пьяный скандал на детском конкурсе и публичное оскорбление несовершеннолетних артистов в Обнинске. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, полиция инициировала проверку из-за поведения 39-летнего Чиркова на конкурсе молодых талантов «Энергия улиц» на сцене Дома культуры в Обнинске.

Действия артиста подпадают под две статьи: «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Оскорбление в публичном выступлении».

Звезда «Душегубов» попал в новости после того, как устроил пьяный скандал на сцене. Он курил, лежа на сцене ДК, приставал к конкурсантам с расспросами.

В конце мероприятия Чирков вручил дипломы и, не попрощавшись, уехал. Артист заявил, что устал, а руководитель проекта предположила, что он специально придерживался определенного образа.

Ранее концерт «Ночных снайперов» отменили в Бишкеке.