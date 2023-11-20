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Владимира Носика госпитализировали в Москве

В Москве актер Носик попал в больницу с травмой головы

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Валерий Мельников/РИА Новости

Советского и российского актера Владимира Носика госпитализировали с травмой головы 19 ноября. Об этом сообщает mk.ru.

Утверждается, что 75-летний народный артист России упал и ударился головой об асфальт, «скорую» ему вызвала случайная прохожая. Травму он получил на Васильевской улице неподалеку от дома, где проживает.

«Я проходила мимо и увидела, что у магазина стоит пожилой мужчина. Он был весь в крови. Сказал что из-за собственной неосторожности упал. Я с помощью подручных средств, оказала ему первую медицинскую помощь, и предложила вызвать неотложку», — рассказала прохожая.

Актера госпитализировали в ГКБ имени Боткина с открытой травмой головы. У Носика сильно рассечена бровь, кроме того, врачи подозревают у него сотрясение мозга.

Владимир Носик с 1995 года работает в Государственном академическом драматическом Малом театре. Кинозрителям известен по фильмам «Самая обаятельная и привлекательная», «Гостья из будущего» и др.

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