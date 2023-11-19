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Бывший муж Бородиной намекнул, что станет отцом в третий раз

Бывший муж Бородиной Омаров опубликовал фото с гендер-пати

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zimamoscow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший муж Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров спровоцировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о пополнении в семье.

Омаров опубликовал фото, на котором изображен с возлюбленной Валерией на вечеринке, напоминающей гендер-пати. На снимке предприниматель одну руку положил на талию возлюбленной, а другую держал на ее животе.

Гендер-пати — это вечеринка, на которой будущие родители узнают пол своего будущего ребенка. Обычно это делается с помощью специальных шаров или торта с начинкой цветом, ассоциирующимся с полом малыша (розовый или голубой).

Сам Омаров не дал четкий ответ, ждут ли они малыша. Однако поклонники уже начали поздравлять бизнесмена с возможным пополнением в семье.

«Очень похожа на беременяшку. Пусть так и будет. Красивые детки у вас будут», — написала одна из поклонниц.

Часть подписчиков усомнились в возможной беременности Валерии. Они восприняли публикацию как способ привлечь к себе внимание.

«Если бы это был их праздник, они бы не были так одеты, было бы что-то праздничное. А тут просто угарнули, чтобы люди поговорили об это 100%», — отметил один из пользователей.

Омаров встречается с Валерией с 2022 года. В марте 2023 появился слух о том, что бизнесмен сделал предложение девушке. В сети появились фото, на которых предприниматель стоял перед девушкой на коленях. Позже Омаров объяснил, что делал это не для просьбы руки и сердца. Как оказалось, мужчина что-то уронил и пытался поднять с земли вещь.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

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