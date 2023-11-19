Лолита объяснила, почему запрещала другим артистам исполнять свои песни

Певица Лолита Милявская призналась в шоу «Суперстар! Возвращение», что трепетно и ревностно относилась к своим композициям.

Именно поэтому Милявская не разрешала другим артистам исполнять ее песни. Раньше каверы казались ей «ужасными». Сейчас она изменила свою позицию.

«Будто последний кусок хлеба отбирают. Сейчас мне хочется сказать — если кому нравится, хочется добавить что-то, включить в репертуар, то я всегда «за». Хочется, чтобы у песни всегда было право на вторую жизнь», — рассказала артистка.

Лолита Милявская начала свою карьеру в 1985 году в театре Александра Беляева. Позже она начала работать в Одесской филармонии, где познакомилась с Александром Цекало. В 1985 году Цекало и Милявская создали поп-группу «Кабаре-дуэт «Академия». В 2000-м звезда стала заниматься сольной карьерой и выпустила песню «Цветочки».

В ноябре 2023 года Лолита перепела свой хит «На Титанике» вместе с рэпершей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). Некоторым поклонникам Милявской не понравился выбор пары для дуэта.

Ранее Лолита пошла к психиатру после песни Григория Лепса.