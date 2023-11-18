Помощник Митты рассказал об улучшении самочувствия режиссера

Режиссера Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату. Об этом РИА Новости рассказал его помощник Геннадий Иванов.

«Да-да. Вчера или позавчера получше было уже», — заявил Иванов.

13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. При этом 12 ноября врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него были повышенная температура и затрудненное дыхание. Ему вызвали «скорую».

В больнице Митте провели компьютерную томографию, которая показала инсульт. Ему также диагностировали воспаление почек и сердечные заболевания.

При этом позднее сын постановщика отметил, что Митту госпитализировали из-за имеющихся ранее хронических заболеваний. По словам родственника, артист проходит плановое лечение в больнице. Сын режиссера отметил, что у отца нет ничего «экстраординарного».

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