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«Господи, кто мне попался»: Волкова описала опыт работы с Клюевым в «Ворониных»

Актриса Екатерина Волкова назвала Бориса Клюева щедрым партнером на съемках

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Актриса Екатерина Волкова вспомнила, как ее старший коллега Борис Клюев помогал ей на съемках «Ворониных». Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

«Мы встретились на читке, и он сказал: «Ну что, попала Волкова?» Он — щедрый партнер. Когда сцена не получалась, Клюев не говорил: «Господи, кто мне попался». Он просил подойти и на ушко аккуратненько предлагал варианты, сцена получалась. Борис Владимирович подмигивал», — вспомнила Волкова.

По словам актрисы, Клюев давал свои советы аккуратно и незаметно, никогда не выпячивая свои заслуги. По словам актрисы, ее коллега работал до последнего дня своей жизни. Когда Клюева не стало, Волкова узнала, что актер лично помогал с оплатой обучения некоторым студентам, которых считал талантливыми.

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