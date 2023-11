Английская писательница Байетт умерла в возрасте 87 лет

Английская писательница Антония Сьюзен Байетт умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на издательство Penguin Random House.

Согласно сообщению издательства, писательница умерла дома в окружении близких родственников. В нем отметили, что Байетт была «девочкой из Шеффилда с сильной европейской чувствительностью», которая обладала поразительным умом.

Антония Сьюзен Байетт родилась в Шеффилде в 1936 году в семье адвоката и филолога. Она получила филологическое образование в Ньюнэм-колледже Кембриджского университета, колледже Брин-Мар в американском штате Пенсильвания и Соммервиль-колледже Оксфордского университета. Позднее Байетт преподавала в Лондонском университете, Центральной школе искусств и дизайна и Университетском колледже Лондона.

Первый роман писательницы «Тень солнца» (The Shadow of the Sun) был опубликован в 1964 году. Одной из самых известных работ Байетт стала «Детская книга» (The Children's Book)», вышедшая в 2009 году и попала в шорт-лист Букеровской премии. В 1990 году она удостоилась Букеровской премии по литературе за роман «Обладать». Сборник рассказов «Щиколотки Медузы» (Medusa's Ankles) был опубликован в 2021 году и стал последней работой Байетт.

