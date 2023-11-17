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Отец Шарлота объяснил, с чем связано решение певца сжечь паспорт России

Отец Шарлота: певец мог сжечь паспорт России из-за детской травмы

Певец Эдуард Шарлот мог сжечь паспорт России и совершать другие скандальные действия из-за детской травмы, рассказал ИА Регнум его отец, Валерий Шарлот.

Мужчина рассказал, что у артиста есть также брат-близнец. Обоих сыновей, по его словам, он воспитывал вместе с новой супругой. Они забрали их у родной матери, которая, как он утверждает, плохо относилась к детям и била их.

«У парней детская травма. Эдик с нами жил в Самаре. Иногда куда-то уезжал, то в Питер, потом в Москву. Мы очень гордились им. А вот потом резко решил уехать, не сказал пока. И все. Не общается со мной. Хотя обижаться ему не на что. Мы с супругой очень любили их. Они имели все, что захотят. У меня свой бизнес, я для Эдика и его брата-близнеца все делал», — заявил отец певца.

Поступок Шарлота со сжиганием паспорта мужчина назвал «отвратительным». Он также добавил, что ждут возвращения сына в Россию.

В конце июня Эдуард Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином России.

До этого в одном из своих видеороликов Шарлот критиковал российскую власть — пел песню про президента и рвал его портрет. На публикацию обратили внимание активисты общественной организации «Зов народа» и обратились к главе МВД России с просьбой проверить певца.

Ранее сообщалось, что на Шарлота пожаловались в Генпрокуратуру.

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