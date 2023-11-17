94-летняя актриса Раиса Максимова переписала квартиру в центре Москвы на внука

Актриса Раиса Максимова оформила свою квартиру на 7-летнего внука Диму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, изначально мальчику принадлежала лишь половина квартиры в центре Москвы — она досталась ему по наследству от отца, сына Максимовой. Вторую половину Максимова переписала на ребенка после того, как суд поставил, что он действительно ее внук, отмечает Mash.

При этом накануне родственники обвиняли мать Димы и невестку Максимовой в том, что она пытается отобрать квартиру у 94-летней артистки с помощью наигранной заботы.

Они отмечают, что до госпитализации Максимовой невестка лишь изредка общалась с актрисой — по необходимости. При этом девушка стала теснее взаимодействовать с артисткой, когда та попала в больницу. В личных беседах, заявляют родственники, Шойко жалуется Максимовой на жилищные проблемы и намекает на квартиру в центре Москвы. Шойко обвиняют также в манипуляции с документами.

9 ноября сообщалось, что у 94-летней актрисы Максимовой нашли заболевание крови. Ее перевели в отделение гематологии.

Ранее сообщалось, что родственники стилиста Бузовой успели спастись из астраханской пятиэтажки.