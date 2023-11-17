Елена Драпеко предположила, что фанаты Пугачевой разочаровались поведением певицы

Депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с aif.ru объяснила волну негативных комментариев, которые спровоцировало возвращение Аллы Пугачевой в Россию.

«Я думаю, что это результат разочарования. Именно потому, что ее любили и любили ее песни. Случилось разочарование в ней как в человеке, скажем так. Мне не показалось, что это был прям шквал, но комментарии были, да. И касались они именно недавнего приезда Пугачевой в Россию. Народ разочарован в ней именно по-человечески», — отметила Драпеко.

Политик добавила, что и сама лично читала негативные комментарии в адрес Пугачевой. Со слов Драпеко, поклонники упрекали Примадонну в том, что певица «носится как челнок» после того, как «поматросила и бросила своих фанатов».

4 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что принадлежащий Пугачевой автомобиль Rolls Royce заметили в Твери. Как отмечалось в материале, фотография транспортного средства была сделана накануне. В тот же день директор певицы Елена Чупракова подтвердила, что исполнительница вернулась в Россию еще 2 ноября. Однако уже через три дня Пугачева вновь улетела за границу.

Ранее Пугачеву заметили в монастыре на Кипре.