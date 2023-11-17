Долинский рассказал, кому завидовал Андрей Миронов

Заслуженный артист России Владимир Долинский признался, что актер Андрей Миронов, которого он знал с детства, всю жизнь был завистником. Его слова передает aif.ru.

«Знаете, кому он завидовал? Безумно. Даже когда он его уже перерос, когда он был знаменит и не хуже его, если не лучше был. Он завидовал Олегу Табакову!» — заявил Долинский.

Актер подчеркнул, что Миронову казалось, будто он не настолько же обаятельный и популярный, как Табаков. Его зависть к бывшему худруку Табакерки Долинский назвал «комплексом Андрюши».

При этом сам звезда «Того самого Мюнхгаузена» признался, что смотрел на Миронова «как на бога». По словам Долинского, он был еще «мальчишкой», когда его коллега уже снялся в картине «А если это любовь?». Он отметил, что Миронов был старше него на несколько лет.

В начале октября сын Олега Табакова вспомнил слова Андрея Миронова о своем отце.

«На съемках «Человека с бульвара Капуцинов» запомнил один разговор с Мироновым. Я пожаловался на отца — уже не помню, по какому поводу. Андрей внимательно на меня посмотрел и сказал: «Он, наверное, не прав в этой ситуации. Но как хорошо, что он у тебя есть. И ты даже не представляешь, как ты сильно поменяешь свое мнение, когда его не станет», — рассказал Антон Табаков.

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