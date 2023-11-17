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На Шарлота пожаловались в Генпрокуратуру

Shot: Шарлота потребовали привлечь к ответственности за возбуждение ненависти

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Эдуард Шарлот/VK

На певца Эдуарда Шарлота пожаловались в Генпрокуратуру после сжигания российского паспорта и высказываний о России в соцсетях. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

С жалобой к генпрокурору РФ Краснову обратился юрист Виталий Бородин, обративший внимание на пост Шарлота от 16 ноября, в котором он резко отзывался о русскоязычных людях. Юрист потребовал привлечь музыканта к ответственности по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Ему может грозить до пяти лет лишения свободы в РФ.

25-летний Эдуард родом из Самары. Летом он уехал в Армению и сжег свой российский паспорт, заявив, что не считает себя гражданином России и собирается в Киев. Через некоторое время он передумал и попросил подписчиков в соцсетях собрать ему денег на билет обратно в РФ. Ранее участник шоу «Песни на ТНТ» заявил, что хочет вернуться домой для записи альбома и уже купил билеты из Еревана в Петербург.

До этого СМИ сообщили о лишении Виталия Бородина статуса адвоката за нарушения этики. Он известен «доносами» на Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе, Данилу Козловского и других звезд. Информацию подтвердил «Газете.Ru» экс-адвокат Эльман Пашаев. Сам Бородин заявил, что о лишении статуса «пока не знает», а «его нарушение» не предполагает подобного наказания.

Ранее рэпер Снуп Догг бросил курить.

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