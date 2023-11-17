Группу «На-На» уличили в плагиате хита «Фаина»

Песня группы «На-На» «Фаина» была подслушана у турецкой певицы, рассказал музыкальный критик Олег Кармунин на своем YouTube-канале «История русской попсы».

«Рефрен «Фаины» подслушан у турецкой певицы Сезен Аксу. Песня так и называется — »Şinanay». В недавних интервью Бари Алибасов говорил, что так и задумывалось», — рассказал Кармунин, добавив, что Алибасов был знаком с певицей.

При этом на альбоме 1992 года авторами музыки указаны Бари Алибасов и Андрей Потемкин и стоит подпись «цитата из турецкой песни».

«Что это за песня, кто ее автор, не сообщается. Так раньше цитировали в русской попсе, думаю, что многие песни в нашей музыке — сборники цитат», — заключил критик.

Алибасов основал группу «На-На» в 1989 году, среди хитов коллектива — «Фаина», «Нанайка» и «Шляпа».

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