В Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

Днем 21 мая сообщалось, что дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) пресечены попытки Киева совершить атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.

До этого российские военные с помощью систем противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью два беспилотника и два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха» с территории Украины.

20 мая в пресс-службе главного управления МЧС по Воронежской области заявили, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее российский солдат спасся после ударов семи FPV-дронов ВСУ.