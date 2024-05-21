Медведев предостерег нейтральные страны от участия в саммите по Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что участие нейтральных стран в конференции по Украине в Швейцарии скажется на их отношениях с Россией. На своей странице в соцсети Х он также предупредил, что такие государства окажутся на стороне «бандеровского режима».

«По разным причинам некоторые нейтральные страны вынуждены откликаться на подобные приглашения, чтобы не портить отношения с крупными игроками. Но они также должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского политического режима», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что участие в конференции в Швейцарии будет должным образом оценено со стороны России, что повлияет на отношения в будущем. Москва будет помнить об этом, предупредил зампред Совбеза РФ.

Медведев также отметил, что результаты саммита будут недействительными, поскольку на переговорах не может быть представлена лишь одна сторона конфликта.

До этого Владимир Путин заявил, что РФ не собирается обсуждать «с центра поля» идеи урегулирования конфликта на Украине, которых не знает. Он назвал предлагаемые Западом и Киевом формулы по Украине основанными «на хотелках». По его словам, если Россию не хотят видеть на переговорах по Украине, «то и не надо». Глава государства подчеркнул, что попытки навязать России свои условия по урегулированию конфликта закончатся тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Ранее в США раскрыли, на какую сделку придется пойти Украине ради мира с Россией.