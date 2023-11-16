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«Гаденыш с гаденьким лицом»: Батрутдинов о своей роли в «Букиных»

Комик Тимур Батрутдинов сыграет стриптизера-антагониста в сериале «Букины»

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Lev Ilyin/Global Look Press

Комик Тимур Батрутдинов в разговоре с Ura.ru рассказал, что сыграет антагониста в продолжении сериала «Счастливы вместе».

«Я самый отрицательный персонаж. Мне, Тимуру Батрутдинову, неудобно перед Букиными за своего персонажа. Я гаденыш с гаденьким лицом. Ну, не я, а мой персонаж. Я хороший!» — посмеялся Батрутдинов.

Он отметил, что в его жизни началась череда ролей отрицательных персонажей после съемок в «Мендельсонах» режиссера Гарика Петросяна. Комик считает, что сериал вырос вместе с фанатами и изменился. Он назвал семью Букиных главными телевизионными родственниками многих россиян по всей стране.

«Это уже не тот ситком, который мы помним! Геометрия кадра изменилась, главные герои стали с выпуклыми характерами», — подчеркнул Батрутдинов.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян. В сезоне ожидается 10 серий длительностью 24 минуты.

Ранее стало известно, кто станет ведущим следующего «Оскара».

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