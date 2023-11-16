Стало известно, возобновит ли Валерий Леонтьев концерты в России

Директор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев заявил, что артист может возобновить свою карьеру в 2024 году. Его слова передает News.ru.

«Концерты пока, по крайне мере в ближайшее время, Валерий Яковлевич давать не намерен. Может быть, в следующем году, в юбилейный год. Что касается корпоративов — если будут интересные предложения, почему и нет?» — отметил Чигирев.

Он также опроверг слухи о том, что Леонтьев переехал в США. По словам директора, артист только периодически приезжает туда, чтобы встретиться с семьей.

Недавно сообщалось, что певец Валерий Леонтьев взял паузу на три года из-за тяжелого воспаления легких.

«Правда, в ковидное время Валера перенес тяжелое воспаление легких. Поэтому Валерий Леонтьев если не ушел, то как-то «отлучился из большого секса», — заявил композитор Александр Бениш.

По его мнению, певец особо не переживает из-за своей длительной паузы, так как знает, что публика примет его в любом случае.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев освоил новую профессию.