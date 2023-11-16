Моргенштерна снова оштрафовали

Савеловский суд города Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна на 40 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Причиной санкций стало то, что музыкант не направил декларации о доходах и расходах в Минюст РФ. Это требование обязательно для всех, кто имеет статус иноагента в России, отмечает издание.

В начале ноября стало известно, что Моргенштерна хотят оштрафовать в третий раз за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Сообщалось, что протокол будет составлен за правонарушение по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иноагентом без маркировки). Рэперу грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Недавно концерты исполнителя запретили в Дубае. Правительство ОАЭ, по данным Mash, внесло артиста в «черный список» из-за статуса иностранного агента в РФ и нарушения местных запретов и законов. Запрет вступил в силу через сутки после публикации нового интервью журналистке Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как обходит арабские ограничения.

До этого Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в интервью Собчак заявил, что ради возвращения в Россию мог бы последовать примеру Ромы Зверя, который выступил в Донбассе на фоне отмены концертов музыканта.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров перевез в Германию кошек.