Выяснились новые подробности скандала с Деревянко и криптовалютой

Уголовное дело возбуждено по факту заявления предпринимателя в полицию на известного актера Павла Деревянко. Новые подробности скандала с артистом и криптовалютой выяснило издание mk.ru.

По данным издания, речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах. Утверждается, что пострадавший — 38-летний директор полиграфической фирмы Сергей Николенко. Он рассказал, что в период с сентября 2022-го по май 2023 года заключил с Деревянко и Григорием Мулузяном договор займа на сумму более одного миллиона рублей. После он обнаружил, что обстоятельства по договору не выполняются, деньги при этом так и не были возвращены. Сначала предприниматель подал гражданский иск на Деревянко, теперь — инициировал доследственную проверку по данному факту.

Деревянко и Мулузян, уточняет издание, занимались заработком с помощью вложений в криптовалюту, вкладывая деньги в рублях и возвращая их с прибылью. При этом Деревянко сагитировал вложиться в криптовалюту шестерых друзей, в том числе актера Артема Ткаченко и бизнесмена Николенко. Сумма пропавших денег составила около 45 млн рублей.

До этого стало известно, что актер Ткаченко вложил в схему шесть миллионов рублей и десять биткоинов и все потерял.

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