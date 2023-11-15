Актер Андрей Чадов рассказал о своих отношениях с женой

Актер Андрей Чадов, который женился в возрасте 37 лет, признался, что они с супругой не работают над построением отношений, потому что в их семье просто «все хорошо». Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

«Дело в том, что мы ничего не строим. Вот хорошо и все. Я поэтому и женился. Ничего мы не строим. Нет никаких специальных каких-то способов существования. Нам просто хорошо вместе. В этом возрасте уже подходишь именно просто, когда? К сожалению, может, к сожалению. В свое время я встретил в 37 только супругу будущую. И много всякого было за 37 лет», — отметил актер.

То, что он встретил свою любовь только в этом возрасте, по его мнению, является доказательством того, что счастье можно встретить в любом возрасте. Чадов также признался, что они с женой «работают» над появлением наследников.

В начале июля Андрей Чадов подтвердил слухи о тайной свадьбе с 28-летней моделью Анастасией Виноградовой. На фестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» он заявил журналистам, что бракосочетание прошло в узком кругу самых близких людей. За несколько месяцев до этого заявления Чадов спровоцировал слухи о своей свадьбе.

Ранее стало известно, что звезда «Беспринципных» пытается отсудить криптокомпанию у своего партнера.