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Актер Михайлов пожаловался на зигующих украинцев на съемках в Ровно

Актер Михайлов вспомнил о русофобии на съемках на Украине

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Заслуженный артист РСФСР Александр Михайлов в недавнем интервью для шоу «Эмпатия Манучи» вспомнил о русофобии на съемках на Украине. Выпуск шоу опубликован на YouTube.

В 1987 году в украинском городе Ровно он снимался в фильме «Отряд специального назначения» и исполнял роль разведчика, замаскированного нациста Пауля Зиберта. Когда он был в форме немецкого военного, к нему подошли зигующие местные прохожие и признались, что такая форма была у их дедов.

Через некоторое время украинец подошел к Михайлову в местном кафе, вспоминает актер.

«Слушайте, москали, завязывайте с этой русской речью — ухо режет», — сказал незнакомец.

Наконец, Михайлову пришлось разочароваться в бывшем друге — украинском актере Иване Гаврилюке, его коллеге по съемкам фильма «Это сильнее меня» (1973).

«Колоссальная промывка мозгов, она была еще со времен Бандеры. Гениально сказал Бисмарк в свое время: «Россию победить нельзя», — высказался артист.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытки «отмены» русской культуры на Украине. Он назвал запрет русского балета продолжением психоза киевского режима.

Ранее стендаперу Оганисяну снова отказали во въезде в Грузию.

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