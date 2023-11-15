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Anna Asti на сцене перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом

На концерте в Набережных Челнах Anna Asti перепутала город с Нижним Тагилом

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Вечерний Ургант/YouTube

Певица Anna Asti (Анна Асти) 14 ноября на концерте в Набережных Челнах перепутала город с Нижним Тагилом. Об этом сообщает kp.ru.

Путаница произошла во время приветствия зрителей, артистку поправили зрители.

«Спасибо большое. Мы же в Набережных Челнах? У меня очень плотный график. Итак, еще раз — Набережные Челны, привет! Я человек, я тоже ошибаюсь», — оправдалась Anna Asti.

Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) — экс-солистка группы Artik & Asti, сейчас выступает сольно.

Недавно в телеэфире канала «Пятница» Нижний Новгород перепутали с Великим Новгородом.

Ошибку допустили в сюжете о получении Нижним Новгородом статуса культурной столицы 2024 года. Однако во время того, как ведущая говорила про главную достопримечательность города, на экране появилась крепость Великого Новгорода.

Ранее стендаперу Оганисяну снова отказали во въезде в Грузию.

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