Anna Asti на сцене перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом

Певица Anna Asti (Анна Асти) 14 ноября на концерте в Набережных Челнах перепутала город с Нижним Тагилом. Об этом сообщает kp.ru.

Путаница произошла во время приветствия зрителей, артистку поправили зрители.

«Спасибо большое. Мы же в Набережных Челнах? У меня очень плотный график. Итак, еще раз — Набережные Челны, привет! Я человек, я тоже ошибаюсь», — оправдалась Anna Asti.

Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) — экс-солистка группы Artik & Asti, сейчас выступает сольно.

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