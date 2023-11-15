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Стендаперу Оганисяну снова отказали во въезде в Грузию

В Грузию не пустили армянского комика Гарика Оганисяна

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grkognsn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российско-армянскому стендаперу Гарику Оганисяну вновь отказали во въезде в Грузию. Об этом он написал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Видимо, даже с армянским паспортом я — угроза национальной безопасности целой страны», — написал Оганисян, извинился перед поклонниками и добавил, что мечтал выступить в стендап-клубе в Тбилиси.

По словам Оганисяна, потраченные на билеты деньги покупателям вернут.

В сентябре 2022 года Оганисяна также не пустили в Грузию, где у него должны были состояться несколько концертов. Тогда артист рассказывал, что сообщил грузинским пограничникам о запланированных концертах и о том, что в Грузии у него заключен полугодовой контракт аренды на квартиру.

«Надо было сказать, что я дружу с «Мгзавреби», может это бы сработало. Или что вчера восхищался игрой Хвичи против «Ливерпуля», — шутит Оганисян.

Ранее Марат Башаров заявил о своих экстрасенсорных способностях.

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