Звезда «Ищейки» рассказала о реакции мужа на постельные сцены с ее участием

Актриса Анна Банщикова призналась в беседе с lady.mail.ru, что у нее с мужем не случаются конфликты из-за ее постельных сцен в кино.

Банщикова отметила, что супруг с понимаем относится к подобной работе.

«Это входит в «ужасы профессии», как говорит один мой знакомый режиссер», — поделилась актриса.

Банщикова замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым с 2007 года. Как заявляла звезда, их секрет семейного счастья состоит в том, что супруг мудрее и сильнее нее. У пары трое общих детей: 16-летний Михаил, 14-летний Александр и 6-летняя Мария. По признанию артистки, она не балует своих сыновей и дочь. Актриса объясняла, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а девочка растет под девизом: «За умеренность во всем, независимо от достатка».

В интервью Банщикова также пошутила, что редко показывает супруга в социальных сетях из-за его красоты. Она пошутила, что кто-то из ее подписчиц может влюбиться. Звезда объяснила, что не выставляет свою личную жизнь напоказ. Она не отрицает, что на скандалах о семье или развода можно построить карьеру, однако это не ее способ завоевать зрителя.

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