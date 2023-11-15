Виктория Боня пожаловалась на негатив из-за пластики

Блогерша и телеведущая Виктория Боня пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала получать хейт в свой адрес после того, как полностью показала обновленное лицо.

Боня призналась, что прочитала очень много «отборной гадости» о себе после посещения премии Voice. Как отметила телеведущая, ей и так было морально непросто прийти на мероприятие. Звезда заявила, что «открыла и оголила душу» перед публикой, и рассказала о своем восстановлении после пластики.

Боня уточнила, что до сих пор не до конца пришла в форму после операции — у нее не спали все отеки, ее верхняя губа до сих пор не имеет чувствительности, а подвижность век не восстановилась.

«Сколько гадостей было написано. Мне пришла единственная мысль: ребят, через полгода мое лицо будет красивым, но я не думаю, что вы за сотни жизней сможете выдавить весь гной из вашего сердца и души», — заключила звезда.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

Ранее Виктория Боня сравнила себя с Борисом Моисеевым после пластики.