Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Виктория Боня пожаловалась на негатив из-за пластики

Блогерша Боня заявила, что получает негативные комментарии из-за новой внешности

close
100%
Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала получать хейт в свой адрес после того, как полностью показала обновленное лицо.

Боня призналась, что прочитала очень много «отборной гадости» о себе после посещения премии Voice. Как отметила телеведущая, ей и так было морально непросто прийти на мероприятие. Звезда заявила, что «открыла и оголила душу» перед публикой, и рассказала о своем восстановлении после пластики.

Боня уточнила, что до сих пор не до конца пришла в форму после операции — у нее не спали все отеки, ее верхняя губа до сих пор не имеет чувствительности, а подвижность век не восстановилась.

«Сколько гадостей было написано. Мне пришла единственная мысль: ребят, через полгода мое лицо будет красивым, но я не думаю, что вы за сотни жизней сможете выдавить весь гной из вашего сердца и души», — заключила звезда.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

Ранее Виктория Боня сравнила себя с Борисом Моисеевым после пластики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий