Агутин ответил на слухи об открытии ночного клуба

Певец Леонид Агутин опроверг в беседе с Forbes информацию об открытии нового клуба.

Агутин объяснил, что ООО «На сиреневой луне» создано для работы над мюзиклом на его песни. С такой инициативой к нему обратилось концертное агентство Сергея Мельникова «Мельница», которое организует его концерты последние десять лет. Артист не уточнил дату выхода спектакля.

«Я не особо в этом понимаю, но в уставе компании указаны и общественное питание, и алкоголь, то есть все роды деятельности, которые могут иметь отношение не только к представлению, но и к буфету мюзикла», — рассказал певец.

13 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Леонид Агутин зарегистрировал ООО «На сиреневой луне».

По данным канала, Агутин владеет 33% фирмы наряду с организатором концертов и фестивалей Сергеем Мельниковым и директором Главclub Михаилом Евграфовым. Исходя из классификации товарного знака, журналисты сделали вывод, что певец планирует открыть клуб, так как фирма Агутина будет заниматься деятельностью ресторанов и продажей алкоголя.

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