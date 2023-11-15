У 94-летней актрисы Раисы Максимовой могут отобрать квартиру

Родственники обвиняют невестку актрисы Раисы Максимовой Елену Шойко в том, что она пытается отобрать квартиру у 94-летней артистки с помощью наигранной заботы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Они отмечают, что до госпитализации Максимовой невестка лишь изредка общалась с актрисой — по необходимости. При этом девушка стала теснее взаимодействовать с артисткой, когда та попала в больницу. В личных беседах, заявляют родственники, Шойко жалуется Максимовой на жилищные проблемы и намекает на квартиру в центре Москвы. Шойко обвиняют также в манипуляции с документами.

9 ноября сообщалось, что у 94-летней актрисы Максимовой нашли заболевание крови. Ее перевели в отделение гематологии.

О том, что народную артистку России Максимову, которая служит в МХТ имени Чехова, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии 8 ноября, сообщал Telegram-канал Mash.

По данным канала, родственники артистки вызвали карету скорой помощи из-за ухудшения состояния здоровья Максимовой: она жаловалась на слабость и сильное головокружение.

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